Приближается китайский Новый год, а это значит, что пора встречать бога богатства и загадывать желания. В Юго-Восточной Азии много ипостасей этого магического существа, и все они относятся к Цай-Шенюи — это небесный дух-казначей, который отвечает за все материальные блага. В 2022 году актуален Цай-Шень Йе, восседающий на тигре. Вот его мы и будем приветствовать в ночь с 31 января на 1 февраля, когда по лунному календарю наступит праздник.

Как рассказала коуч и специалист по предназначению и восточной астрологии Виктория Родина, для специального обряда привлечения денег и прочих ценностей в жизнь, нужно первым делом установить алтарь.

«Это может быть стол, покрытый красной скатертью, на него поставьте статуэтку бога богатства или его изображение таким образом, чтобы лицом он был на северо-запад, а спиной на юго-восток. Именно с юго-востока мы и будем ждать энергии изобилия. Если у вас есть окно в этом секторе, можете его приоткрыть», — пояснила эксперт.

Также на алтаре надо разместить девять палочек благовоний, девять свечей и девять листов бумаги, чтобы загадать желания. Девять — сакральное число богатства. Приготовьте Цай-Шеню подношение в виде фруктов, сладостей, выпечки, чая или вина — тех продуктов, что будут на вашем новогоднем столе, чем вы отпразднуете изобилие этого года.

По желанию на алтарь также можно положить свои талисманы и кошельки, в Китае, к слову, принято еще класть бутафорские деньги. После ритуала они сжигаются, и это тоже своеобразный дар потустороннему миру.

«Когда будете готовы, с 23:00 до 01:00 вы можете произнести такие слова, назвав свое имя и дату рождения: «Я призываю богатство в свой дом (называете адрес), открываю двери для потока энергии изобилия, процветания и прошу высшие силы указать мне путь, который поможет исполнить мои мечты», — учит Родина.

Проведя нехитрый обряд, переходите к желаниям. Напишите их на заготовленных листах, а после выйдите на улицу и сожгите свои бумагу вместе с бутафорскими деньгами, чтобы их энергия дошла до высших сил. Виктория Родина уверена: когда человек верит, что желания исполняются, и делает для этого, конечно, все необходимое, у него все получается.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз астролога на февраль 2022 года для всех знаков зодиака.