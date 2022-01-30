Розанова тяжело переживает смерть Куравлева: «Там ему будет лучше»

Народная артистка России Ирина Розанова опечалена смертью выдающегося актера Леонида Куравлева, но считает, что сейчас его душе стало гораздо легче. Гению пришлось пережить страшное: годы в постели почти без движения, дом престарелых, жуткие недуги, операции, хоспис. Кумир миллионов сильно сдал после гибели любимой жены Нины. Наконец, теперь, они смогут продолжить небесный путь вместе.

«Какие тут могут быть слова? Светлая память… Мы все его любили… Слава богу, что он сейчас воссоединился со своей любимой женой. Там ему будет лучше. Я буду верить, что они вместе, их души успокоятся и встретятся», — прокомментировала трагедию в эксклюзивном интервью 5-tv.ru дива.

Розанова призналась, что безмерно счастлива оказаться в числе избранных, кто смог лично работать с Куравлевым. С сожалением Ирина Юрьевна констатировала: ушел не просто гений, ушел великий талант, сделавший немыслимое для отечественного кинематографа. Память о нем будет жить в сердцах поклонников и преданных друзей.

«Уходит поколение… Светлая память, царствие небесное», — заключила актриса.

Состояние Леонида Куравлева ухудшилось в начале 2022 года. Его экстренно госпитализировали с пневмонией. Диагноз COVID не подтвердился, но поражение легких было достаточно обширным. Во время терапии у актера выявили проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. Он перенес операцию и даже почти пошел на поправку. К сожалению, это был лишь временный эффект. Мастеру было 85 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Леонид Куравлев написал свое имя на памятнике жены.