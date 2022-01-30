Написал на памятнике свое имя: как выглядит могила супруги Леонида Куравлева
Нина Куравлева умерла в 2012 году. Спустя десять лет вслед за любимой супругой ушел и актер Леонид Куравлев.
Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер 30 января в возрасте 85 лет. Почти ровно десять лет назад — 5 апреля 2012-го — скончалась его горячо любимая супруга Нина Куравлева. Она была похоронена на Троекуровском кладбище, где теперь вероятнее всего обретет свое последнее пристанище и звезда кино.
Смерть супруги в 2012-м сильно потрясла именитого советского артиста, он долгое время сильно горевал о своей утрате и даже перестал сниматься и общаться с близкими.
Видимо, артист решил никого обременять родственников по случаю собственного ухода из жизни, поэтому заранее распланировал похороны. Он хотел упокоиться вместе с покойной супругой.
Место, где уже похоронена Нина Васильевна, отведено целой плеяде российских артистов. Здесь нашли последнее пристанище Марина Голуб, Николай Караченцов, Владислав Галкин и многие другие. На плите у могилы жены артиста имеется вторая надпись: Куравлев Леонид Вячеславович.
Можно заметить, что надгробный памятник выглядит довольно скромно. Художник Никас Сафронов признавался, что изначально Куравлев хотел сделать «что-то грандиозное», однако потом эскиз был переделан в более скромный вариант. Звезде «Золотого теленка» стало неудобно ставить шикарное надгробие рядом со скромными и чинными могилами академиков, рассказывал 5-tv.ru Сафронов.
Леонид Куравлев прожил с женой Ниной более полувека. Они познакомились еще будучи школьниками — на катке. В хрупкой семикласснице, бесстрашно рассекавшей коньками лед, девятиклассник сразу увидел свою судьбу. После окончания школы Леонид и Нина дружили, гуляли, ходили в кино, а когда в 1960 году Куравлев получил диплом ВГИКа — пара поженилась. У супругов родилась дочь Катя, а потом и сын Василий. Нина работала учителем английского, а позже стала директором школы.
Но, к сожалению, актеру было суждено остаться в одиночестве. Его жене передалось от отца сердечное заболевание, она перенесла два инфаркта, и в 2012 году ее не стало. Куравлев считал, что в смерти супруги виноваты врачи.
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