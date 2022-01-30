Экс-продюсер пожалел любвеобильную Волочкову: «Карнавал позора»

Балерина Анастасия Волочкова сегодня не вызывает ничего, кроме чувства жалости к собственной персоне. А все из-за чрезмерной любвеобильности, в которой якобы не видит ничего дурного. С таким заявлением выступил экс-продюсер артистки больших и малых театров Александр Валов.

За полтора года звезда сменила, по самым скромным подсчетам, троих ухажеров. Причем, каждого из них представляла своим самым «сексуальным, добрым, нежным, красивым, порядочным и внимательным человеком». Валов уверен: Волочкова всегда была раскрепощенной, несмотря на имидж. Как оказалось, в свое время продюсер лично знакомил ее с влиятельными спонсорами, которые мечтали не только вложиться в проекты, но и узнать звезду поближе…

«Все спонсоры были мужского пола. В первую очередь их интересует некая другая близость с балериной. Это уже мне потом люди рассказывали, что дальше были такие сюжеты! Знаете, мужчины любят хвастаться своей добычей», — разговорился Александр Валов с НТВ.

Продюсер неоднократно твердил о распущенности балетной дивы, за что однажды даже поплатился. Со слов Валова, телохранители Анастасии Волочковой хорошенького его «помяли». Впрочем, если бы после громких историй звезда умерила пыл, может, и не было бы скандальных заявлений. К сожалению, пока ничего не меняется: Володя, Олег, Сергей…

Instagram @volochkova_art

«Я наблюдаю карнавал позора. Мне ее по-человечески жалко. Она просто неразборчива в своих связях. Водители, охранники, банщики. Еще что-то такое, что можно называть одним словом на букву „б“. Разве это может красить балерину Большого театра?» — негодовал продюсер.

Сама Волочкова, впрочем, давно перестала обращать внимание на слухи и обидные слова. Она спешит насладиться жизнью в полной мере, что бы ни происходило. К примеру, ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитая балерина со смехом отнеслась к скандалу в самолете из-за отказа надеть защитную маску.