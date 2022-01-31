Служащий по контракту застрелил срочника в военной части Подмосковья

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм Эксклюзив 2 354

Трагедия произошла в деревне Троице-Сельцо в Мытищах.

Служащий по контракту застрелил срочника в военной части Подмосковья

Фото: Depositphotos / SrZaitsev

Служащий по контракту застрелил срочника в военной части Подмосковья. По данным 5-tv.ru, выстрел из пистолета Макарова произвел старшина части. Погиб 25-летний Владислав В.

Трагедия произошла в деревне Троице-Сельцо в Мытищах, где располагается часть противовоздушной обороны (ПВО). Обстоятельства уточняются.

-3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
-1.13 86.64
-1.83
Медитация и валерьянка: китайский совет дня на понедельник, 31 января

Последние новости

12:14
Стало известно последнее желание Леонида Куравлева
12:12
Биатлонистка Васнецова пропустит Игры в Пекине: «Мечта остается лишь мечтой»
12:11
Бронзова раскрыла подробности госпитализации Бориса Щербакова
12:08
В Москве проверят законность строительства апартаментов
12:00
В ЗВО назвали причину гибели солдата в подмосковной части
11:56
Стали известны подробности прощания и похорон Леонида Куравлева

Сейчас читают

Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
Сафронов рассказал, как Куравлев просил его о памятнике для себя и жены
ТОП-3 женских имен, обладательниц которых ждет несчастная судьба
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год