Служащий по контракту застрелил срочника в военной части Подмосковья. По данным 5-tv.ru, выстрел из пистолета Макарова произвел старшина части. Погиб 25-летний Владислав В.

Трагедия произошла в деревне Троице-Сельцо в Мытищах, где располагается часть противовоздушной обороны (ПВО). Обстоятельства уточняются.