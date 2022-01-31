Служащий по контракту застрелил срочника в военной части Подмосковья
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Трагедия произошла в деревне Троице-Сельцо в Мытищах.
Фото: Depositphotos / SrZaitsev
Служащий по контракту застрелил срочника в военной части Подмосковья. По данным 5-tv.ru, выстрел из пистолета Макарова произвел старшина части. Погиб 25-летний Владислав В.
Трагедия произошла в деревне Троице-Сельцо в Мытищах, где располагается часть противовоздушной обороны (ПВО). Обстоятельства уточняются.
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