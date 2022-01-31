«Говорил, что попал под машину»: Мережко до последнего дня жизни скрывал болезнь от близких

Известный режиссер ушел из жизни 30 января после длительного пребывания в больнице. Почему он молчал о болезни? Из-за кого случилась трагедия?

Смерть знаменитого режиссера Виктора Мережко стала большой неожиданностью даже для его самых близких друзей. А все потому, что до последнего он не решался рассказать о своем плохом состоянии. Изначально гений скрывал от товарищей, что оказался в больнице, а потом и настоящую причину госпитализации. Об этом сообщил актер Виталий Максимов.

«Мы близко сошлись с ним недавно, с апреля прошлого года. <…> Пять дней назад он позвонил из Питера и сказал, что поправляется, пожелал мне здоровья… Я поинтересовался, нужна ли помощь, не понимая, что он со мной прощается…» — поделился с фанатами в Facebook Максимов.

Со слов Виталия Эдуардовича, Виктор Иванович около двух недель назад доложил, что слег в реабилитационный центр из-за травмы — якобы попал под машину. Режиссер просил друга не говорить никому об этом, «не хотел, чтобы его одолевали наглые желтоворотые сплетники».

«Я не распространялся. И вдруг этот звонок… Голос был каким-то сипловатым, затрудненным, явно ослабевшим. Я спросил, что случилось с голосом-то, если пострадало бедро? Ответил с юмором, что прикидывается Андроном Кончаловским. Ни слова ни о каком COVID… А сегодня ночью пришла эта жуткая весть…» — написал актер.

Максимов признался, что для него Мережко всегда был непобедимым. В свои 84 года он умудрялся делать по 100 приседаний и 50 отжиманий от пола ежедневно. Не каждый молодой человек справится с такими нагрузками. Уход кинематографиста для Виталия Эдуардовича стал большой трагедией.

«Ужасный оказался день — 30 января…» — заключил Максимов.

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