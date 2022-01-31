«Говорил, что попал под машину»: Мережко до последнего дня жизни скрывал болезнь от близких

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 013

Друг о странной смерти Мережко: «Прикидывался Кончаловским, ни слова о COVID»

«Говорил, что попал под машину»: Мережко до последнего дня жизни скрывал болезнь от близких

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Известный режиссер ушел из жизни 30 января после длительного пребывания в больнице. Почему он молчал о болезни? Из-за кого случилась трагедия?

Смерть знаменитого режиссера Виктора Мережко стала большой неожиданностью даже для его самых близких друзей. А все потому, что до последнего он не решался рассказать о своем плохом состоянии. Изначально гений скрывал от товарищей, что оказался в больнице, а потом и настоящую причину госпитализации. Об этом сообщил актер Виталий Максимов.

«Мы близко сошлись с ним недавно, с апреля прошлого года. <…> Пять дней назад он позвонил из Питера и сказал, что поправляется, пожелал мне здоровья… Я поинтересовался, нужна ли помощь, не понимая, что он со мной прощается…» — поделился с фанатами в Facebook Максимов.

Со слов Виталия Эдуардовича, Виктор Иванович около двух недель назад доложил, что слег в реабилитационный центр из-за травмы — якобы попал под машину. Режиссер просил друга не говорить никому об этом, «не хотел, чтобы его одолевали наглые желтоворотые сплетники».

«Я не распространялся. И вдруг этот звонок… Голос был каким-то сипловатым, затрудненным, явно ослабевшим. Я спросил, что случилось с голосом-то, если пострадало бедро? Ответил с юмором, что прикидывается Андроном Кончаловским. Ни слова ни о каком COVID… А сегодня ночью пришла эта жуткая весть…» — написал актер.

Максимов признался, что для него Мережко всегда был непобедимым. В свои 84 года он умудрялся делать по 100 приседаний и 50 отжиманий от пола ежедневно. Не каждый молодой человек справится с такими нагрузками. Уход кинематографиста для Виталия Эдуардовича стал большой трагедией.

«Ужасный оказался день — 30 января…» — заключил Максимов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как родная дочь прокомментировала смерть Виктора Мережко и при чем тут сомнительная операция под общим наркозом.

-4° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.47
-0.35 86.50
-0.14
Беды, нищета и расставания: у каких знаков зодиака самая сложная судьба

Последние новости

6:37
Скончался соперник Брюса Ли и Чака Норриса по кинопоединкам Роберт Уолл
6:22
Началась эвакуация жителей в Крымском районе из-за угрозы подтоплений
6:07
Беды, нищета и расставания: у каких знаков зодиака самая сложная судьба
5:52
Нонна Гришаева рассказала, что хотел, но не успел сделать при жизни Мережко
5:37
Почему рак часто выявляют на последней стадии? — объясняет онколог
5:22
Тигр оценит: как встретить первое Новолуние февраля, чтобы привлечь удачу в 2022

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака
Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 31 января по 13 февраля
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год