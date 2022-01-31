Дочь Мережко назвала вероятную причину смерти отца: «Отмахивался, само пройдет»
Знаменитый кинематографист незадолго до кончины перенес операцию.
Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin
Кинематографист Виктор Мережко незадолго до смерти пережил тяжелую операцию на легких. По словам его дочери Марии, он попал в больницу с коронавирусом в декабре. Кроме того, пять лет назад у знаменитости случился инсульт.
«Папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда. И занимался самолечением. Перед Новым годом он разговаривал по телефону с Александром Збруевым. И тот обратил внимание, что отец еле говорит. Посоветовал съездить в больницу», — поделилась она с сайтом KP.RU.
Режиссер не хотел обращаться за помощью к медикам, но сын Иван буквально заставил его пройти КТ. Выяснилось, что у кинематографиста одно легкое поражено на 90%, а второе на 95%.
«Сразу положили в реанимацию. Надо отдать должное питерским врачам: за неделю они смогли ему очистить легкие до 65%. Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна», — поделилась Мария.
Последние дни Мережко очень просил перевести его из реанимации в палату, но не успел дожить до этого момента, и 30 января скончался на 85-м году жизни. Его похоронят в Москве, на Троекуровском кладбище рядом с женой, которая умерла 24 года назад.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Збруев оказался шокирован новостью о смерти Мережко.
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