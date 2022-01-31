Тихая катастрофа: как вовремя распознать немой инсульт

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 041

Врач Драпкина назвала главные сигналы развития немого инсульта

Тихая катастрофа: как вовремя распознать немой инсульт

Фото: Depositphotos / IgorVetushko

Обращать внимание стоит даже на незначительное недомогание.

Если у вас внезапно закружилась голова, пропала четкость речи и резко ухудшилось зрение, то это может быть так называемый немой инсульт. Как рассказала член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Оксана Драпкина в беседе с порталом «Доктор Питер», мало кто обращает внимание на внезапную слабость, но сделать это — критически важно.

Немой инсульт тяжело распознать из-за довольно «мягких» симптомов в сравнении с классической формой болезни. Конечно, асимметрию лица и нарушение походки трудно не заметить, но многие списывают тревожные сигналы на усталость. В результате самочувствие как бы улучшается, потому люди решают забыть о проблеме и не обращаются к врачу.

«Несмотря на легкость течения тихого инсульта, в головном мозге все же формируются небольшие участки повреждения, которые врач впоследствии может увидеть на КТ или МРТ. И как правило, эти очаги — случайная находка врачей на плановом исследовании мозга», — подчеркнула специалист.

Последствия немного инсульта так же опасны, как и классического варианта болезни. В частности, потому, что у 15% перенесших его людей в будущем случается более обширное кровоизлияние в мозг, которое может привести как к инвалидности, так и к смерти.

«По сути тихий инсульт — это предвестник инсульта классического со всеми вытекающими последствиями», — считает специалист.

Особенно внимательным надо быть диабетикам, гипертоникам и другим обладателям сердечных заболеваний, поскольку они находятся в группе риска немного инсульта. Приверженцам нездорового образа жизни также стоит быть начеку, уверена специалист.

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