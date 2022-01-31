Как по дате рождения узнать свои судьбоносные дни

День рождения — не просто праздник, который приятно провести в компании друзей и семьи. Этот день может стать по-настоящему судьбоносным и принести как приятные сюрпризы, так и опасности, травмы. Нумеролог Наталья Хмелева полагает, что с помощью даты рождения можно рассчитать, насколько этот день важен в жизни конкретного человека.

«Каждый день содержит свою энергию, и если она совпадает с энергией дня рождения, то этот день в жизни человека будет значимым», — пояснила астролог в Instagram.

С помощью нехитрого расчета можно выяснить, совпадает ли энергия вашего дня рождения с энергией конкретно взятого дня. Если это так, то ваш праздник является и главным судьбоносным днем по совместительству — он идеально подходит для кардинальных перемен и трансформаций жизни. Для человека же, живущего в разладе с самим собой, казалось бы, праздничный день может быть по-настоящему травмоопасен.

Как рассчитать энергию дня на простом примере

Предположим, ваша дата рождения 29.09.1972

1. Суммируем все цифры и получаем первое рабочее число: 2+9+0+9+1+9+7+2=39;

2. Если первое рабочее число состоит из двух цифр, то складываем их и получаем второе рабочее число: 3+9=12;

3. Из первого рабочего числа вычитаем удвоенную первую цифру даты рождения (в этом случае речь идет о двойке, потому вычитаем четверку. — Прим. ред.) и получаем третье рабочее число: 39-4=35;

4. Если третье рабочее число состоит из двух цифр, складываем их и получаем четвертое рабочее число: 3+5=8.

В итоге эта дата рождения со всеми рабочими числами будет выглядеть так:

29.9.1972

39 12 35 8

Если первое или третье рабочие числа состоят из одной цифры, то в последующем действии ничего не сворачиваем, а число прописываем как есть. Таким же способом сделайте расчет на любой день, и если вторые и четвертые рабочие числа, полученными при расчете с вашей датой рождения, совпадут, то этот день и будет для вас судьбоносным, уверена нумеролог.

Больший резонанс дает день, когда совпадают не только второе и четвертое рабочие числа, а все четыре рабочих числа полностью, подчеркнула она. Если вы оказались одним из таких счастливчиков, то будьте внимательные к своему дню рождения — проводите его в гармонии с собой и окружающим миром или за любимым делом.

Instagram @hme.natali

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