Некроз и не только: Какие болезни врач предрек любителям спать в теплых носках

Тем, у кого мерзнут ноги, специалист советует согревать их при помощи контрастного душа.

Людям с нарушением кровообращения в ступнях нельзя надевать носки на ночь. Об этом предупредил хирург-флеболог Армен Авакян.

Он отметил, что у пациентов с атеросклерозом сосудов всегда мерзнут ноги, однако их не стоит согревать с помощью носков, потому что так можно подхватить грибковую инфекцию.

«Такое бывает у взрослых с атеросклерозом артерий нижних конечностей. При этом заболевании кровь не попадает к ногам. Людям с таким заболеванием категорически запрещается спать в теплых носках в попытках согреть ночью ноги. У них нарушено кровоснабжение, из-за чего защитные свойства кожи ног снижаются, в результате могут образовываться и долго не заживать грибковые инфекции», — сказал Авакян в интервью радио Sputnik.

Врач напомнил, что кровообращение в ногах нарушено и у людей с сахарным диабетом. Им также не рекомендуется надевать носки на ночь, так как это может привести к незаживающим инфекциям, а в худшем случае к некрозу.

Тем, кто постоянно испытывает дискомфорт из-за мерзнущих ног, Авакян посоветовал согревать их с помощью контрастного душа.

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