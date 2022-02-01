Мужчина упал с десятого этажа на проходившую под окнами девочку в Петербурге

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 1 104

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с места.

Фото, видео: Telegram @Megapolisonline; 5-tv.ru

Мужчина упал с десятого этажа на проходившую под окнами девочку в Петербурге. ЧП произошло в Приморском районе Северной столицы на Комендантском проспекте. В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с места.

Инцидент произошел 1 февраля около 9:30. Пожилой мужчина в возрасте около 60 лет выпал из окна и приземлился на девочку, идущую мимо дома с мамой по тротуару. По предварительным данным, от полученных травм выпавший из окна мужчина скончался на месте происшествия. По словам очевидцев, девочка выжила, но не чувствовала ногу, в больницу ее забрала карета скорой помощи. Другие подробности случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал о девочке из Москвы, которая выпала с 22 этажа и чудом выжила.

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