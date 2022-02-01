Кардиолог Конев рассказал о влиянии черного чая на артериальное давление

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 1 026

Ученый советует ограничить употребление некоторых продуктов для хорошей работы сердца.

Кардиолог Конев рассказал о влиянии черного чая на артериальное давление

Фото: Depositphotos / gresey

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев заявил, что употребление черного чая не помогает снижению артериального давления вопреки заявлениям ученых, которые опубликовали исследование о напитке в журнале Nutrients.

По словам специалиста, черный чай повышает артериальное давление. Людям с повышенным давлением лучше употреблять только зеленый чай. Кроме того, кардиолог советует ограничить употребление некоторых других продуктов.

«Жирное, соленое, особенно консервированное — маринады, соленья — надо сокращать резко», — пояснил Конев в комментарии 5-tv.ru.

При этом полностью исключать жирную пищу из рациона нельзя, считает кардиолог.

Результаты исследования

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, черный чай помогает справиться с высоким артериальным давлением. Такие выводы ученые сделали по результатам эксперимента, в котором участвовали 19 человек. На протяжении восьми дней они пили черный чай два раза в день, давление у них снижалось — эффект от напитка наступал в течение часа.

Как писал 5-tv.ru, ранее был назван популярный напиток, который может спровоцировать остановку сердца.

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