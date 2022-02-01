Путин заявил об обеспечении стабильности поставок газа в Венгрию

Стабильность поставок газа в Венгрию обеспечена после подписания соглашения с «Газпромом». Об этом в ходе встречи в Кремле с премьер-министром европейского государства Виктором Орбаном заявил президент России Владимир Путин.

«Энергетика занимает большое место в сотрудничестве Венгрии и России. Все поставки стабильны. Венгрия покупает газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе», — подчеркнул российский лидер.

В свою очередь Орбан поблагодарил за заключение соглашения и заявил о желании увеличить объемы поставок газа. Также он отметил, что сейчас Европа переживает тяжелый энергетический кризис.

«Мы высоко ценим российскую помощь Венгрии в энергетической сфере и борьбе с COVID-19», — отметил премьер-министр.

Поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины «Газпром» начал 1 октября. По условиям контракта европейское государство получит 4,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении всего срока соглашения, которое составляет 15 лет.

Подписание документа привело власти Украины в бешенство. Будапешт был обвинен в предательстве.