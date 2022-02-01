Спасибо китайскому Новому году: что сулит каждому февраль 2022-го

До начала весны остался ровно месяц, и, несмотря на пургу за окном, он обещает быть довольно насыщенным. Февраль 2022 года — время благоприятных перемен и исполнения желаний. О том, как будут развиваться события, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Волшебный период

Эксперт в области эзотерики напомнила: февраль начинается с праздников. Речь идет, в первую очередь, о китайском Новом годе, который традиционно празднуют дважды. Главные торжества в этот раз приходятся на 1 и 4 февраля. Наконец, в свои права вступает Голубой Водяной Тигр и дарует всем жителям Земли радость исполнения самых заветных желаний. А помогут в этом планеты.

Необыкновенной созидательной энергией обладает Меркурий, что выходит из ретроградного положения и начинает двигаться по правильной траектории. Он сулит большие успехи в деле коммуникации. Подписание договоров, большие покупки, приобретение недвижимости — в феврале все сделки обернутся удачей. Те, кто отважится сменить работу, также будут в плюсе.

«Наша подружка, богиня красоты и любви Венера с начала февраля тоже выходит из ретроградного положения. Это очень здорово: в середине месяца мы почувствуем прилив таких сильных эмоций и такое желание любить кого-то, которого мы долго не ощущали!» — заметила Никольская.

Астролог призвала провести День всех влюбленных — 14 февраля — как можно ярче. Тогда и весь год будет наполнен счастьем, удачей и радостью. Не исключено, что кто-то получит предложение руки и сердца. Кстати, браки, заключенные в феврале 2022-го, будут особенно крепкими.

Большая часть планет в этом месяце находится в знаке Козерога. Это значит, что любые серьезные планы возымеют успех и принесут большие дивиденды. Не стоит затягивать с реализацией амбиций.

Особенно повезет людям творческих профессий. В частности, писателям и журналистам. На первом месте сейчас — интеллектуальные способности. Так что если соберетесь кого-то покорить, делайте ставки на эту позицию.

Шесть везунчиков

По словам Алены Никольской, по-настоящему интересным будет период с 16 по 24 февраля. Сложится весьма благоприятный аспект с Юпитером, а Солнце перейдет в знак Рыб — в это время будет очень везти знакам земной и водной стихии.

«Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион и Рыбы — эти шесть счастливчиков будут править балом на протяжении всего февраля и марта. Все, что вы сделаете, будет иметь очень серьезные последствия. Поэтому соберитесь и двигайтесь вперед, покоряйте новые вершины!» — посоветовала астролог.

Самое благоприятное время для путешествий — период до 21 февраля. Позднее возникнет напряженный аспект между Ураном и Меркурием, что сулит возможные неприятности в поездках.

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