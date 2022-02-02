Добронравов стыдится разгульного прошлого: «Многих подставил, сделал больно»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 004

По словам артиста, даже через много лет ему приходится «разгребать последствия» юной безответственности.

Добронравов стыдится разгульного прошлого: «Многих подставил, сделал больно»

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

Актер Иван Добронравов не всегда был в хороших отношениях с семьей, многим друзьям и близким причинял боль, совершал непростительные ошибки в юности. Виной всему стал разгульный образ жизни, которым увлекся сын звезды «Сватов» Федора Добронравова.

Иван честно признался: ему стыдно за многое в своем прошлом. Сейчас отношения с папой и братом Виктором у него «лучше не придумаешь». Старший в свое время очень переживал за младшего, призывал одуматься, а в ответ слышал лишь просьбу: «Не учи меня жить». Но и тогда родители и брат не покидали Ивана, поддерживали и берегли, как могли.

«Были проблемы с тусовками и гулянками. Стыдно за тот период. Многих подставил, многим сделал больно. Говорил не то, что надо было. Я до сих пор разгребаю последствия своего пути… Но это мой путь. Благодаря тому я сейчас такой, какой есть. Я стал чуточку лучше. Появилась ответственность», — откровенно заявил артист в YouTube-шоу Георгия Кардавы.

По словам Ивана Добронравова, сегодня опыт старших он воспринимает как нечто ценное, актер готов прислушиваться к советам, прежде же все сказанное близкими воспринимал как ограничение и протестовал. Но с родственниками артисту повезло. От него не отступились, всегда помогали.

Как признался Добронравов-младший, с отцом у него отношения доверительные, как с другом, и это большое счастье. С папой легко обсудить свои тревоги, на его понимание и помощь можно рассчитывать в любой ситуации — даже там, где уже не стоило бы помогать, добавил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Федор Добронравов и другие знаменитости восстанавливались после инсульта. Звезду сериала «Игра престолов» Эмилию Кларк инсульт настиг в 24 года. А певец Николай Носков перенес болезнь в 62.

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