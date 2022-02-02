Ранившая россиянина американка попыталась сбежать из Москвы при помощи дипломатов

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм Эксклюзив 3 316

Американские дипломаты попытались организовать «побег» из Москвы гражданки США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Сара Рейчел Криванек в ноябре прошлого года напала с ножом на своего сожителя и с того времени находилась под следствием.

Обвиняемая в нападении с ножом и угрозе жизни 45-летняя гражданка США Сара Рейчел Криванек была задержана в столичном «Шереметьево» при попытке скрыться от правосудия при поддержке дипломатов из американского посольства.

Инцидент, который привел к возбуждению уголовного дела, произошел в ноябре 2021 года. Криванек регулярно приезжала в Москву по туристической визе и согласно объявлениям в сети преподавала английский язык. Приезжая в Россию, она останавливалась у своего сожителя Михаила Караваева в подмосковном Одинцово. К слову, ранее судимого за организацию наркопритона и находящегося на учете в наркодиспансере.

Осенним вечером пара поссорилась во время распития алкогольных напитков. Возможно, страсти настолько накалились, что женщина не выдержала и схватилась за нож. Угрожая физической расправой Сара ударила россиянина ножом в область лица и нанесла ему телесные повреждения. На допросе в полиции Криванек раскаялась и заявила, что не хотела его убивать — лишь напугать.

По факту произошедшего местным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», а также в известность согласно протоколу было поставлено посольство США в Москве. В отношении Криванек была избрана мера пресечения — подписка о не выезде.

Как выяснилось, пока шло следствие, американка встретилась с сотрудником консульского отдела и по его рекомендации собрала все необходимые документы для вылета в США.

В середине декабря 2021 года, как показало расследование, Сара Рейчел Криванек приехала в американское посольство, откуда совместно с дипломатом на автомобиле направилась в «Шереметьево». Там ей был на средства Госдепартамента США приобретен билет домой и организовано полное сопровождение заселения в капсульный отель терминала «С». На следующий день Криванек была задержана при прохождении паспортного контроля. В ходе досмотра у нее была изъята папка с реквизитами посольства США в Москве, с содержавшимися в ней проездными документами на ее имя и распиской о получении американкой от дипломатической миссии денежных средств на перелет в Вашингтон, оформленные и подписанные сотрудником дипмиссии.

Решением Одинцовского горсуда Московской области гражданка США Сара Рейчел Криванек арестована до 11 февраля 2022 года.

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