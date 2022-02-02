В США признали преимущество политики Путина: «Занял лучшие позиции»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 7 937

The American Conservative: Путин опередил США, осознав многополярность будущего мира

В США признали преимущество политики Путина: «Занял лучшие позиции»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Журналист Энтони Константини раскритиковал американских лидеров за устаревший взгляд на мир.

Президент РФ Владимир Путин значительно раньше лидеров США осознал, что мир развивается по пути многополярности, и намерен извлечь из этого преимущества. Об этом в статье для The American Conservative говорит обозреватель Энтони Константини.

«Владимир Путин не оглядывается в прошлое. Ориентируясь на настоящее, он всегда держит будущее на периферии. Таким образом, он, похоже, сделал открытие: мир переживает 30-летний переход от биполярного мирового порядка XX века к новому многополярному мировому порядку в XXI веке. И он маневрирует Россией, чтобы занять лучшие позиции», — пишет журналист.

В публикации Константини раскритиковал мнение экс-госсекретаря США Джона Керри о том, что политика России основывается на принципах XIX века. Напротив, именно американские политики руководствуются устаревшими взглядами на мир, подчеркивает Константини.

Журналист считает, что власти США упустили момент формирования в мире новых центров влияния. В их числе он называет восстановившуюся после кризиса Россию, нарастивший производственный потенциал Китай и Евросоюз с его стабильной экономикой и ядерным оружием. Их становление в качестве крупных игроков вызывает недовольство США, которые, по мнению Константини, хотят возврата к 1990-м, когда у них было абсолютное мировое господство.

В свою очередь Россия не желает возвращаться к ситуации после холодной войны, когда Запад воспользовался ее слабостью и вторгся в сферу влияния, расширив НАТО и ЕС до самых ее границ, пишет обозреватель.

Еще в 2007 году Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции с критикой внешней политики США, однополярности мира и расширения НАТО. Речь лидера России вызвала широкий резонанс в СМИ и политических кулуарах.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, газета Daily Express написала, что Путин переиграл Европу в ситуации с поставками газа. Речь в статье идет о планируемом строительстве нового трубопровода «Сила Сибири — 2» между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Транзит газа по трубопроводу будет подаваться в тех же объемах, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку — 2».

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