Слово не воробей: Какие фразы нельзя говорить, чтобы не навлечь на себя беду
Эзотерики убеждены, что ряд выражений провоцируют развитие болезней у человека.
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Эзотерики убеждены, что слова человека наделены огромным энергетическим потенциалом, поэтому важно контролировать свой речевой поток и стараться избавляться от выражений, которые притягивают негатив. Некоторые верят, что словами можно притянуть не только беды, но болезни и даже трагедии.
Какие фразы следует исключить из своего лексикона в первую очередь, что не навлечь неприятности, рассказал портал Rsute.
Опасные фразы
- Удивительно, но часто встречающаяся фраза «не перевариваю» может стать причиной развития язвы желудка у человека. Заменой этого губительного выражения может стать более простое: «этот человек мне не нравится»;
- Высказывание «надоело до смерти» может спровоцировать смертельное заболевание — онкологию. Лучше замените на «я от этого устал»;
- Любители употреблять «надоело до тошноты» или «сыт по горло» чаще всего сталкиваются с отсутствием аппетита или страдают анорексией. Замените эту фразу на «с меня хватит»; и проблемы исчезнут сами собой;
- Фраза «мне горько» может привести к проблемам с желчным пузырем и печенью. Вместо нее лучше говорить «мне грустно»;
- Наверняка, каждый не раз слышал фразу «принимаю близко к сердцу». У любителей данного выражения возрстает риск инфаркта. Замените ее на «у меня стресс»;
- Фраза «моча в голову ударила» может спровоцировать проблемы урологического характера, исключите ее из лексикона вовсе;
- Выражение «чихать на кого-то» тоже не стоит употреблять. Иначе появятся проблемы с легкими, лучше скажите — «мне все равно»;
- Болезни эндокринной системы могут заработать любители фраз «пьет из вас кровь» и «выжимает соки»;
- Если человек говорит про себя, что он «легкоранимый», то у него может развиться аллергия;
- Заявлять, что вы «всю голову сломали» тоже не стоит. В противном случае могут появиться мигрени;
- Употребление фразы «лопнувшее терпение» может привести к развитию гипертонии у человека;
- А выражение «глаза бы мои не видели» способно навлечь проблемы со зрением;
- Частое употребление фразы «я не хочу этого слышать» может спровоцировать проблемы со слухом.
Как избавиться от негативных выражений
Поначалу человек может записывать свою речь на диктофон, потом слушать и анализировать. Если вдруг он услышит нежелательную фразу, следует подумать, чем ее стоит заменить. Пару тренировок и «нужные» слова заполонят вашу речь. И, возможно, состояние здоровья улучшится.
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