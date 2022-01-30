У природы нет плохой погоды: какие приметы говорят о скором приходе весны

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 6 337

Парапсихолог Вера Райская напомнила о народных мудростях, которые дают достаточно точный прогноз погоды. Последите за природой 1, 2 и 6 февраля и узнаете, какой будет весна 2022 года.

Фото, видео: Depositphotos / panaramka.ukr.net; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Не верите народным приметам? Зря, считает целитель и парапсихолог Вера Райская. В интервью 5-tv.ru она поделилась своими многолетними наблюдениями за природой и позволяющими предсказать изменения в погоде знаками.

«Я решила проверить все сама и убедилась: приметы по-прежнему работают, просто люди про них забыли и перестали замечать», — заявила экстрасенс.

Первая примета гласит, что с 19 декабря — с приходом Николы Зимнего (любимый в народе праздник, когда чтут память Николая Чудотворца — Прим. ред.) — каждый день равен месяцу года, предвещая его погоду.

В таком ракурсе получается, что 19 декабря соответствует погоде на январь, 20 декабря — на февраль и так далее. Конечно, прогноз будет разниться в зависимости от региона. В век современных технологий прорицательница рекомендует использовать поисковые системы в интернете и уточнить, какой была погода в соответствующие дни, чтобы составить индивидуальный календарь на весну или целый год.

Вторая примета связана со Старым Новым годом. Как считает парапсихолог, если 12 января была ясная погода, то и весна будет такой. Лето же обещает не быть слишком засушливым, а осень не будет досаждать дождями.

Третья примета — свериться с погодой 1 февраля, когда православные чтят память Преподобного Макария Великого, его еще назвали «весноуказчиком». Так, ясная погода 1 февраля сулит раннюю весну.

Узнать, какой будет весна, можно и по другим дням февраля. Если в Ефимов день, 2 февраля, разразится метель, то и всю масленичную неделю ее не избежать. 6 февраля — день памяти блаженной Ксении, или, по-народному, Аксиньи.

«Раньше говорили: какова Аксинья, такова весна. Соответственно, смотрим погоду утром, в обед и вечером, и тогда мы будем примерно знать, что будет в марте, апреле и в мае. Народные приметы работают!» — заключила Райская.

Как ранее писал 5-tv.ru, невролог рассказала, что поможет облегчить состояние метеозависимым.

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