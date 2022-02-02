Не ешь пирожок: Рейтинг продуктов, провоцирующих развитие рака

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 9 149

Диетолог Евдокимова назвала провоцирующие развитие рака продукты

Не ешь пирожок: Рейтинг продуктов, провоцирующих развитие рака

Фото: Depositphotos / geniuslady

Так много вкусного и так много запретного! Какие товары ни в коем случае нельзя класть в свою корзинку?

Точные причины возникновения и развития онкологии до сих пор не установлены. Но десятки лет изучения проблемы позволили выявить интересную закономерность. Употребление некоторых продуктов в больших количествах способствует появлению раковых опухолей. Об этом подробнее рассказала врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова.

Держитесь от них подальше

По словам эксперта, первое место в списке условно опасных для здоровья товаров занимают колбаса, сосиски и другая еда, в которой содержится фиксатор окраски нитритом натрия. В организме человека это вещество окисляется, превращаясь в нитрозамин, что имеет крайне негативные последствия.

«Второе — это овощи тепличного массового производства, особенно корнеплоды — свекла и морковь. При выращивании таким же способом огурцов и помидоров используются азотистые удобрения, которые тоже превращаются в канцерогены», — объяснила эксперт в беседе с «Известиями».

По той же причине стоит воздержаться от употребления арбузов и других бахчевых культур. В список продуктов, провоцирующих развитие рака, попали и кондитерские изделия длительного хранения — в них добавляется колоссальное количество консервантов.

«Относительно алкоголя четких данных нет. Достоверно доказано негативное влияние табачных изделий», — уточнила медик.

А вот эксперты медцентра «София» ко всему перечисленному также относят маргарин и спреды, майонез и копчености, чипсы, попкорн, торты и гамбургеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое количество родинок является фактором риска развития рака.

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