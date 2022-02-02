Муцениеце прокомментировала воссоединение с Прилучным: «Наладили коммуникацию»

Не прошло и двух лет с момента развода актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, как пара вновь начала появляться вместе на публике. В начале января селебрити вместе отправились на отдых в Дубай, откуда делились нежными фото. Что все это значит? Может, стоит ждать вторую свадьбу?

После долгого молчания ситуацию, наконец, прокомментировала Муцениеце. Звезда заметила, что в Дубай отправилась с экс-супругом только из-за дня рождения общего сына. Конечно, пришлось брать в поездку и дочку. Чего не сделаешь ради счастья малышей.

«Могу сказать, что мы молодцы, мы наладили коммуникацию. И для меня было большим подарком то, что он пришел на день рождения. Я думаю, что для Тимоши тоже. Он был счастлив — и мама, и папа… Мы несем ответственность за детей. Надо по максимуму стараться делать так, чтобы они были счастливыми. Засунуть свои эмоции, эгоизм… И стараться ради них. У нас пока плохо это получалось», — поделилась с фанатами Агата, выложив видеообращение на YouTube.

Instagram @bugevuge

WMJ.ru напоминает, что Павлу Прилучному давно приписывают роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Судя по всему, актриса не против редких встреч ухажера с бывшей женой. Вероятно, для нее спокойствие детей любимого мужчины также важно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Агата Муцениеце считает Павла Прилучного главным разочарованием своей жизни.