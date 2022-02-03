«Вот и мой подарок супругу»: Макеева показала, что вручит Малькову на 23 февраля

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 017

Однажды актриса уже завоевала сердце своего избранника подобным презентом, поэтому не смогла отказать ему и на этот раз.

Фото, видео: Instagram @makeevan

Актриса Анастасия Макеева показала подарок своему мужу на 23 февраля. Им оказался большой набор принадлежностей для пикника. Однако изначально этот комплект не был предназначен Роману Малькову. Артистка планировала подарить его другому человеку, но супруг оказался настойчив в своих убеждениях, и Макеева не смогла сопротивляться.

«А вот и мой подарок своему супругу, к приближающемуся празднику 23 февраля! Прекрасный набор для пикника», — сообщила актриса на своей странице в Instagram.

На кадрах видеоролика Макеева показала все атрибуты «черного чемодана», а также рассказала предысторию столь преждевременной публикации. По словам актрисы, ранее она уже покорила сердце своего избранника благодаря подобному набору. Увидев новый комплект, Мальков захотел завладеть и им. Примечательно, что супруг Макеевой даже не употребляет мясо, зато, по признанию знаменитости, виртуозно умеет его готовить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «попытках» Макеевой помочь женщине с больным сыном, по мнению психотерапевта.

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