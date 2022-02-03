Картину 13-летнего россиянина выставят в галерее Лондона

Рисунок 13-летнего школьника из Башкирии теперь будет висеть в британской галерее на Тауэрском мосту в Лондоне. Гордей Тиглев отправил на международный конкурс портрет первого космонавта Юрия Гагарина и неожиданно для себя победил. Впрочем, слава не вскружила голову юному художнику, о своем достижении он говорит очень скромно.

«Я отреагировал спокойно, не думал, что у меня что-либо получится. Если бы не моя мама, меня бы никто не продвигал бы, и возможно обо мне никто не знал бы», — сказал Гордей Тиглев.

Жюри конкурса Golden Time Talent назвало портрет Гагарина «удивительным образцом юного творчества». Рисованием школьник увлекается с малых лет. А помимо картин занимается видеомонтажом и осваивает 3D-моделирование.