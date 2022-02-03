Банщик Сергей о поступке Волочковой: «Не простит ни один уважающий себя мужчина»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 189

Отношения Сергея Кузнецова с экс-примой Большого театра продлились почти месяц.

Банщик Сергей о поступке Волочковой: «Не простит ни один уважающий себя мужчина»

Фото: Instagram @volochkova_art

Недолго музыка играла. Начавшиеся в конце прошлого года на программе «Давай поженимся» отношения Анастасии Волочковой и банщика Сергея - уже в прошлом. И пока балерина в интернете изливала душу своим поклонникам и твердила о любви к бывшему ухажеру, сам экс-возлюбленный решил расставить точки над "i" и признался, что даже слышать ничего не хочет про Волочкову. 

«Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее ее и так всего хватает. Единственное, хочу сказать, любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет», — заявил мужчина в интервью StarHit.ru.

Ранее Анастасия Волочкова «отбила» банщика Сережу у одной из участниц шоу «Давай поженимся!» и отправилась с ним на отдых на Мальдивы. За это путешествие балерина заплатила сама — порядка двух миллионов рублей. Но вернувшись в холодную Москву, поползли слухи о темном прошлом любимого, и на фоне сплетен артистка неожиданно поняла — с ней он только ради славы. Однако пока ни Волочкова, ни Сергей Кузнецов конкретных причин разрыва так и не назвали.

Ранее 5-tv.ru публиковал откровенные фотографии Волочковой в нижнем белье.

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