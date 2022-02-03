«Скорбь уже прошла?» — расставшаяся с банщиком Волочкова показала себя во всей красе

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 296

Эпатажная балерина внезапно «нашла свое счастье» в лице кавалера и также стремительно его потеряла.

«Скорбь уже прошла?» — расставшаяся с банщиком Волочкова показала себя во всей красе

Фото: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова показала свои откровенные фотографии в Instagram. 46-летняя знаменитость приурочила демонстрацию новых комплектов нижнего белья к громкому расставанию с уже бывшим ухажером банщиком Сергеем.

«В ходе последних событий и провокаций эта красота заставила меня улыбнутся», — подписалась эпатажная звезда.

Поклонники заметили стремление Волочковой показать предпринимателю, какую завидную пассию он упустил, поэтому оценили ее усилия по достоинству. Многие отметили, что Анастасия пошла во все тяжкие из-за своего разрыва.

«Это для Сережи подборка, чтобы жалел, какую красоту потерял»;

«Зачем ему на зло такое выставлять? Толку не будет»;

«Ну все. Понеслось: шпагаты, обнаженка, вечеринки с Джигурдой»;

«Все? Скорбь уже прошла? Скоренько так у вас все»;

«Вчера тоска, а сегодня фото в белье», — прокомментировали фолловеры.

Анастасия Волочкова «отбила» банщика Сережу у одной из конкурсанток шоу «Давай поженимся!» и отправилась с ним на отдых на Мальдивы. За это путешествие балерина заплатила сама — порядка двух миллионов рублей, однако даже этот жест доброй воли не помешал Сергею закончить отношения со звездой. Тогда-то Анастасия и поняла, что он был с ней только ради славы.

Предприниматель же признался — его пассия совершила нечто такое, за что он не может ее простить. Разумеется, подробности ситуации он никому не раскрыл.

Сомнения в благочестивости кавалера возникали еще по приезду пары с Мальдив, ведь знакомые предупреждали Волочкову, что этот мужчина имеет криминальное прошлое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Никита Джигурда поддержал Анастасию Волочкову после скандального расставания.

«Скорбь уже прошла?» — расставшаяся с банщиком Волочкова показала себя во всей красе

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Instagram @volochkova_art

2/4

Instagram @volochkova_art

3/4

Instagram @volochkova_art

4/4

Instagram @volochkova_art

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