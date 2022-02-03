От вирусов до рака: о каких болезнях говорит густая кровь и повышение тромбоцитов

Терапевт Елена Тюльпина рассказала, в каком случае нужно срочно проверить организм.

Так называемая густая кровь — предвестник серьезных проблем с сосудами, которые могут привести к отказу едва и не всех систем организма. Тромбоз становится причиной болезней сердца, инсульта, ишемии конечностей и других тяжелых состояний. Происходит «сгущение» из-за изменения состава крови.

Как рассказала 5-tv.ru врач терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина, опасным является в том числе повышение уровня тромбоцитов в крови или тромбоцитоз, провоцирующий нарушение свойств крови и повышающий риск закупорки сосудов и образования тромбов.

«Тромбоцитозы бывают первичные, которые протекают как самостоятельные заболевания, также они бывают вторичные, которые развиваются на фоне какой-либо другой патологии. Первичные тромбоцитозы характеризуются тем, что в костном мозге вырабатываются неправильные тромбоциты — они крупные, они активно слипаются между собой из-за того что нарушены функции», — отметила эксперт.

По словам Тюльпиной, однозначно говорить о причинах, приводящих к развитию первичного тромбоцитоза, науке пока еще сложно, но уже сегодня врачи умеют выявлять ген мутации, что приводит к развитию этого грозного заболевания.

Для вторичного тромбоцитоза характерна выработка в костном мозге абсолютно нормальных тромбоцитов — правильной формы и размеров, сохраняющих свои функции — но в чрезмерных количествах. Этот процесс зачастую наблюдается у пациентов с онкологией. Медики наблюдают такое у пациентов с раком желудка, легких, яичников — сама опухолевая клетка в таких случаях стимулирует повышение уровня тромбоцитов в крови.

«Часто мы видим тромбоцитозы на фоне инфекционных процессов. Это могут быть как вирусные, так и грибковые и бактериальные инфекции. Также воспаления в суставах, воспаления в кишечнике, воспаление сосудистой стенки — при этом выделяются специфические факторы воспаления, которые провоцируют повышенную выработку тромбоцитов», — говорит доктор.

Тюльпина в числе причин возникновения патологии назвала также острые и хронические кровотечения. Они приводят к развитию анемии, а вслед за ней — к проблемам с сосудами. Порой коррекция анемии может повлечь тромбоцитоз как последствие. Это характерно для состояния, связанного с дефицитом витамина В12.

«Повышение тромбоцитов может возникать при переломах крупных костей, обширных операциях, у людей, страдающих алкоголизмом», — добавила терапевт.

Елена Тюльпина порекомендовала сдавать общий анализ крови не реже одного раза в год. Важно при этом не просто «расшифровать» результату, найдя таблицу норм показателей в интернете. Необходимо итоги обследования обсудить с лечащим врачом. Так вы сможете выявить развитие вероятного патологического процесса на начальном этапе и предотвратить появление более серьезных заболеваний.

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