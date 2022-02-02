У кого после перенесенного COVID может развиться тромбоз и случиться инсульт

Слишком густая кровь может спровоцировать ряд опасных заболеваний.

Одним из опасных последствий коронавируса врачи называют сгущение крови, которое может привести к тромбозу и инсульту. Какие пациенты находятся в группе риска, в интервью URA.RU разъяснил научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко.

«Потому что достаточно часто в варианте системного заболевания, повышается склонность к тромбозам после COVID. Если человек после коронавируса не принимает антикоагулянты, то риск развития инсульта растет», — пояснил эксперт.

Также осторожными стоит быть людям с некоторыми хроническими заболеваниями. Если они вовремя не обратятся к врачу и не будут принимать разжижающие кровь препараты, риск инсульта после COVID вырастет в разы.

«Это люди, имеющие запущенные цереброваскулярные заболевания, то есть, те кто имеют гипертоническую болезнь со стажем, прогрессирующий атеросклероз. Это, категория пациентов, у которых данные заболевания длительное время проходили бесконтрольно, либо без лечения», — уточнил Прокопенко.

В свою очередь врач-невролог Юрий Андрусов добавил что к инсульту склонны люди разных возрастов. Геморрагические инсульты на фоне врожденных изменений чаще встречаются у молодых, а ишемические — у пожилых.

Ранее 5-tv.ru писал о напитке, который разжижает кровь и предотвращает образование тромбов.