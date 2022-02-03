Вся усыпана цветами: Как выглядит могила Виктора Мережко сразу после похорон

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта Эксклюзив 1 013

Могилу режиссера Виктора Мережко сняли сразу после похорон

Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Артист упокоился рядом с супругой.

Режиссера, актера и сценариста Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Звезда упокоился рядом с супругой Тамарой, с которой вместе прожил более 30 лет. В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с кладбища.

На кадрах видно, что могила Мережко усыпана цветами и венками с теплыми словами коллег. Проводить в последний путь звезду пришли родные, близкие и коллеги. Среди них были режиссер Евгений Герасимов, актриса Людмила Зайцева, писатель и драматург Аркадий Инин, художник Никас Сафронов и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что последнее пристанище рядом с женой обрел умерший с Мережко в один день 30 января Леонид Куравлев. Артист даже заранее заказывал надгробный памятник, где высечено не только имя его супруги Нины, но и его собственное.

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