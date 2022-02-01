Упокоился рядом с женой: как выглядит могила Куравлева на Троекуровском кладбище

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 6 250

С народным артистом РСФСР днем простились в узком кругу близких и друзей в Центральной клинической больнице Москвы.

Упокоился рядом с женой: как выглядит могила Куравлева на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

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Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой, с которой он прожил более 50 лет в счастливом браке.

На кадрах видно, что могила усыпана цветами, а возле нее — венки со словами памяти от коллег, близких и друзей знаменитого актера.

ТАСС / Фадеичев Сергей

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по просьбе семьи траурная церемония прощания прошла в закрытом режиме в Центральной клинической больнице Москвы. Леонида Куравлева не стало 30 января на 86-м году жизни. Остановилось сердце.

После смерти жены десять лет назад актер замкнулся и перестал появляться на публике. Все эти годы он практически готовил себя к встрече с любимой Ниной. По его просьбе на могиле супруги установили памятник, на котором уже заранее было выбито также его имя и дата рождения…

К слову, сын артиста Василий Куравлев заявил на прощании, что отец для него «перешел в другое измерение», поэтому в будущем они еще смогут общаться.

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