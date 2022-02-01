Упокоился рядом с женой: как выглядит могила Куравлева на Троекуровском кладбище
С народным артистом РСФСР днем простились в узком кругу близких и друзей в Центральной клинической больнице Москвы.
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой, с которой он прожил более 50 лет в счастливом браке.
На кадрах видно, что могила усыпана цветами, а возле нее — венки со словами памяти от коллег, близких и друзей знаменитого актера.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, по просьбе семьи траурная церемония прощания прошла в закрытом режиме в Центральной клинической больнице Москвы. Леонида Куравлева не стало 30 января на 86-м году жизни. Остановилось сердце.
После смерти жены десять лет назад актер замкнулся и перестал появляться на публике. Все эти годы он практически готовил себя к встрече с любимой Ниной. По его просьбе на могиле супруги установили памятник, на котором уже заранее было выбито также его имя и дата рождения…
К слову, сын артиста Василий Куравлев заявил на прощании, что отец для него «перешел в другое измерение», поэтому в будущем они еще смогут общаться.
- 1 февр
- Почему дочь Куравлева держалась в стороне на похоронах отца
- 1 февр
- Какое творческое наследие оставил Леонид Куравлев
- 1 февр
- Стало известно, что положили в гроб к Куравлеву на закрытой церемонии прощания
- 1 февр
- Сын Куравлева заявил на прощании, что продолжит общаться с отцом
- 1 февр
- Гроб с телом Леонида Куравлева вынесли без аплодисментов
- 1 февр
- В Москве началось прощание с Леонидом Куравлевым
- 1 февр
- Безрукова рассказала, чем была удивлена во время визита в палату умирающего Куравлева
- 1 февр
- Владимир Конкин рассказал о последнем разговоре с Куравлевым: «Он меня изумил»
- 31 янв
- Путин направил телеграммы с соболезнованиями родным Куравлева и Мережко
- 31 янв
- Как выглядел Леонид Куравлев перед смертью
Читайте также
86%
-0.34 86.79
0.29
Нашли ошибку?