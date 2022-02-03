Врач Ирина Усачева рассказала, в каких случаях менструация может грозить женщине летальным исходом.

Можно ли умереть от боли во время менструации? С этим запросом женщин знакомы все поисковые системы, да так хорошо, что уже используют в контекстной рекламе. Но эксперты советуют все же не гуглить, а консультироваться с медицинским специалистом. На вопрос, терзающий многих дам с болезненной менструацией в беседе с 5-tv.ru ответила врач акушер-гинеколог Ирина Усачева.

Первым делом доктор поспешила успокоить — нет, от боли во время месячных женщины не умирают, если они в целом здоровы. Однако попасть в приемное отделение гинекологического стационара с выраженным болевым синдромом вполне реально. Нарушение месячного цикла, связанное с этой бедой, называется альгодисменореей.

«Порой у молодых девушек, чаще худощавого телосложения, настолько сильно выраженная альгодисменорея, которая может протекать с тошнотой, рвотой, поносом бледностью кожных покровов, потерей сознания, что врачу в приемном отделении даже приходится дифференцировать ее с внутрибрюшным кровотечением», — рассказала Усачева.

Причины у данного состояния могут быть разные — от эндометриоза, порока развития матки, до воспалительных процессов в органах малого таза. Все эти недуги поддаются лечению, важно только своевременно обратиться к своему доктору. Запущенные воспаления и прочие гинекологические заболевания грозят не только болью, но и невозможности зачатия.

Так от чего же можно умереть во время менструации?

В начале 80-х годов были впервые описаны случаи инфекционно-токсического шока у женщин, использующих тампоны. Стоит заметить, это очень редкое, но крайне опасное состояние, развивается оно у трех женщин из 100 тысяч использующих тампоны.

Симптомами синдрома токсического шока (СТШ) являются повышение температуры тела, лихорадка, высыпания на разных участках тела, болезненность кожи, ломота в мышцах и суставах, сонливость, спутанность сознания, заторможенность, тошнота и рвота. В такой ситуации стоит вызвать скорую помощь, а не ждать приема своего гинеколога.

«Во влагалище некоторых женщин присутствуют такие микроорганизмы, как золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) или Бета (β)-гемолитический стрептококк (Streptococcus pyogenes), которые в норме безопасны для женщин, но при длительном использовании тампонов они способны размножаться в менструальной крови и вырабатывать токсины», — поясняет гинеколог.

Если организм женщины по ряду причин не может справиться с упомянутыми токсинами, они проникают в кровоток, нарушают работу внутренних органов и приводят к их повреждению. Смерть в данном случае может наступить в результате полиорганной недостаточности. Поэтому рекомендуется менять тампон каждые три-четыре часа. Максимально допустимое время использования этого средства гигиены — восемь часов, но лучше не рисковать.

«Если вас беспокоят обильная менструация со сгустками, которая продолжается более семи дней, сопровождается мажущими кровянистыми выделениями до и после менструации — это повод обратиться к врачу акушеру-гинекологу. Потому что под маской таких менструаций может скрываться ряд заболеваний, которые способны привести к маточному кровотечению, а это в свою очередь к летальному исходу», — предупредила врач.

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