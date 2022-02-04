Экс-участница «Дома-2» Ермакова выходит замуж за молодого бойфренда

Избранник звезды младше нее на 14 лет.

Надежда Ермакова, одна из звездных участниц реалити-шоу «Дом-2», выходит замуж. Ее избранником оказался Даниэль Чистов. Пара опубликовала фото на фоне Кутузовского загса.

«Мы решились. Дата выбрана. Пока в шоке, еще не осознали, наверное, но выбор сделан, идем к семье! Кто угадает дату свадьбы?» — цитирует StarHit.ru Ермакову.

Звезда решилась выйти замуж, несмотря на то, что ее предыдущий роман окончился далеко не лучшим образом. Несколько лет назад Ермакова со скандалом рассталась со своим возлюбленным Артемом.

Экс-участница реалити собиралась за него замуж, но неожиданно узнала о похождениях своего будущего супруга на стороне. Ермакова обнаружила в телефоне бойфренда крайне неоднозначные переписки с бывшими девушками, сразу с тремя.

Роман с Даниэлем 37-летняя экс-участница телестройки рассекретила не сразу. Она призналась, что ее новый возлюбленный младше нее, но для них это — не проблема.

Instagram @nadezhda.ermakova.750

Три года назад телезвезда со скандалом рассталась с мужчиной по имени Артем. Пара собиралась пожениться, но блондинка вовремя узнала о похождениях жениха на стороне.

«Мы решили рискнуть, и будь что будет. Даже если это все продлится недолго», — призналась Ермакова.

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