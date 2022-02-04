Солисту группы «На-На» вырезали тазобедренный сустав

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 2 214

Солист группы «На-На» Политов рассказал о вырезанном тазобедренном суставе

Солисту группы «На-На» вырезали тазобедренный сустав

Фото: Instagram @vova_politov

Участник легендарного бойз-бэнда уже разменял шестой десяток.

Солист группы «На-На» Владимир Политов признался, что ему пришлось пережить несколько хирургических вмешательств из-за крайне бурной молодости. Артисту пришлось заменить тазобедренный сустав, не справившийся с серьезными нагрузками.

«У меня уже все вырезано! В тазобедренном суставе все из металла. Всю ходовую поменял в свое время», — иронично поделился Политов в беседе с Марком Андерсоном для «Сберзвук».

Его коллега Вячеслав Жеребкин также признался, что и ему сценические травмы серьезно докучают. На сцене больная спина и колени кажутся чем-то далеким, однако стоит с нее сойти, адреналину схлынуть, как все возвращается, отметил он.

При этом оба музыканта уверены, что еще могут дать фору молодым артистам. Они стараются поддерживать форму, быть в тонусе, чтобы радовать поклонников на выступлениях. Артисты по-прежнему получают восхищенные отзывы публики после шоу.

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