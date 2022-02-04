Диана Арбенина впервые показала себя на последних сроках беременности

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина стала мамой 12 лет назад. Двойняшки появились на свет 4 февраля 2010 года в одной из специализированных клиник США.

В день рождения наследников поэтесса и певица опубликовала на своей странице в Instagram подборку архивных фотографий о своем материнстве.

Instagram @_diana_arbenina

На одном из снимков Арбенина позирует на последних неделях беременности. Звезда собрала на внушительных размеров груди белую майку свободного кроя и оголила огромный живот.

На других фото — маленькие Артем и Марта в крошечных шапочках мирно спят, завернутые в байковые одеяла и они же, но спустя годы — в модных джинсах и кедах.

«Доброе утро страна! Вот он — вектор движения жизни и смысл того, что создал Господь. 12 лет как девять месяцев», — подписала снимки исполнительница.

Instagram @_diana_arbenina

Поклонники певицы поздравили ребят и пожелали им верных друзей, интересных увлечений, новых знаний, любви и понимания в отношениях с близкими.

Многие сошлись во мнении, что фото Арбенина подобрала очень удачно, сумев передать глубокий смысл невероятного спектра эмоций, знакомых каждой маме.

«Самая шикарная фотография. Они еще там. И все мысли о них. А теперь они здесь. Всем на радость. С днем рождения Марту и Артема! С днем рождения детей, Диана! Всех благ. Пусть все сбудется», — тепло высказались в комментариях.

Instagram @_diana_arbenina

Ранее 5-tv.ru писал, что Диана Арбенина рассказала своим детям об их родном отце.