Женщины с какими именами чаще всего умирают молодыми?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 8 783

Эзотерик Артемий Никара предупреждает дам из группы риска: нужно тщательнее следить за здоровьем. Ну и конечно, не соглашаться на опасные авантюры.

Фото, видео: Depositphotos / DmitryPoch; 5-tv.ru

Долгое время эзотерики задавались неоднозначным вопросом: влияет ли имя человека на продолжительность его жизни? И вот, недавно, наконец, нашли ответ. Оказалось, определенная взаимосвязь все-таки существует.

Путем долгих исследований эксперты составили ТОП имен, обладатели которых часто уходят из реального мира в молодости. Случается это по разным причинам. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru астролог Артемий Никара рассказал о трагических женских судьбах.

В зоне риска

По словам эксперта, часто слабее остальных красавиц оказываются Светланы. Они — сентиментальные и обидчивые натуры. Из-за сложностей в общении с окружающими эти леди часто задумываются о добровольном уходе из жизни. Рядом с ними обязательно должны быть люди, что вовремя утешат и успокоят.

«Вторые — Лолиты. Женщине с таким именем всегда приходится бороться с системой. Она всегда стоит на своем, что часто приводит к одиночеству», — констатировал Никара, снова говоря о страшном нежелании существовать в реальности.

В зоне риска нередко оказываются Инги. По словам Артемия Никара, это абсолютно непредсказуемые женщины. Из разряда: «Никогда не знаешь, что у них на уме». Барышни легко соглашаются на странные авантюры, которые нередко приводят к печальному итогу.

В антирейтинг также входят женщины, нареченные Полинами. С виду они доверчивые и наивные, но по факту это совершенно не так. Леди делают очень много необдуманных поступков и, к несчастью, имеют склонность к употреблению запрещенных веществ, что и может их погубить.

«Заключают пятерку Варвары. Они очень неуверенны в себе. Если их сильно задеть за живое, то могут закрыться в себе и возненавидеть абсолютно всех. Очень зависимы от алкоголя, что и может погубить жизнь», — заключил астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, женщины с какими именами часто бывают гулящими.

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