«Шок-контент»: Оксана Самойлова без фильтров показала кожу с темной сыпью

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 4 914

Жена Джигана Оксана Самойлова без фильтров показала кожу с темной сыпью

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Супруга рэпера Джигана признала, что не всегда выглядит как с обложки глянцевого журнала.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала, как на самом деле выглядит без Instagram-фильтров и макияжа. Она сняла на видео кожу лица крупным планом и продемонстрировала темные пигментные пятна без всякого стеснения. По словам звезды, такой она становится каждый раз, оказываясь в отпуске в жаркой стране — Солнце дарит красивый загар, но не без последствий.

«Шок-контент — видите, как выглядит моя кожа? Вот на море это выглядит, как веснушки, когда я возвращаюсь в Москву, это выглядит, как вот такая кожа жирафа с пигментацией», — поделилась модель.

Недостатки кожи селебрити показала поклонницам неслучайно. После она сообщила, что невероятно быстро избавится от пигментных пятен с помощью крема, который сама же и продает. Деловая женщина — она и в отпуске деловая.

Стоит отметить, успешности Оксаны Самойловой можно позавидовать. Хотя многие полагают, что она своей роскошной жизнью обязана знаменитому мужу, модель и сама обладает предпринимательской жилкой. Кто известнее сегодня, Самойлова или Джиган, можно, пожалуй, поспорить. Мама четверых детей поддерживает великолепную форму, ведет Instagram-аккаунт с 15,6 миллиона подписчиков, владеет собственными брендами, зарабатывает на рекламе в соцсетях.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Оксана Самойлова раскрыла секрет приумножения дохода. Оказывается, супруга рэпера использует в бизнесе и в жизни эзотерические практики.

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