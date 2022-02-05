В Японии раскрыли секрет бесстрашия Владимира Путина перед США

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 13 574

Эксперт в сфере глобальных финансовых рынков Кэнъити Тацудзава уверен, что Запад не способен на «жесткую игру» с Россией.

В Японии раскрыли секрет бесстрашия Владимира Путина перед США

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Запад не может вести «жесткую игру» с Россией, так как слишком зависим от ее энергоресурсов, а Америка не может предложить партнерам привлекательную альтернативу, полагает японский эксперт в области глобальных финансовых рынков Кэнъити Тацудзава. Кроме того, Штаты не готовы к войне с РФ, поэтому избирают политику санкций как метод конфронтации.

Несмотря на растущую напряженность в связи с распространением информации о якобы готовящемся вторжении России на Украину, президента РФ Владимипра Путина это не выбивает из колеи. Тацудзава отметил, что западные СМИ постоянно публикуют материалы о скоплении российских войск на границе с Незалежной. При этом поведение Путина в связи с текущей обстановкой японский эксперт объясняет так: Украина когда-то была частью СССР, поэтому ее возможное вступление в НАТО может рассматриваться Россией как предательство.

Москва такого исхода событий не допустит, думает Тацудзава. Более того, теперь она еще и требует в качестве гарантии стратегической безопасности прекращения расширения НАТО на Восток. Выводы специалиста были опубликованы на страницах издания Shukan Gendai, перевод материала разместил портал Inosmi.ru.

Эксперт назвал американского президента Джо Байдена слабым и неспособным противостоять Владимиру Путину, а его страну – полностью потерявшей авторитет на мировой арене. Вывод войск США из Афганистана продемонстрировал сокрушительное поражение государства. В этом и кроется секрет отсутствия у российского лидера страха перед Соединенными Штатами, считает Тацудзава.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, американское информагентство по ошибке объявило о якобы случившемся «вторжении» России на Украину.

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