Пора просветления: как шестые лунные сутки повлияют на людей

В эту субботу, 5 февраля, наступают шестые лунные сутки. Этот период будет удачен для научной и интеллектуальной деятельности, для исследований и открытий. Хотя Луна и движется в этот период по огненному и динамичному созвездию Овна, но влияние Сатурна будет сдерживать этот поток энергии. Об этих и других активностях небесных тел, в беседе с 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог Ксения Шахова.

«В этот день усиливается способность видеть правду, концентрировать свое внимание на главном. Сегодня не полная или сомнительная информация будет подвергаться критике, повышается острота высказываний», — рассказала специалист.

Благодаря влиянию Плутона на Меркурий, повышается способность улавливать суть проблемы. Разгадав загадки, которые долгое время вас волновали, вам точно захочется поделиться полученной информацией с окружающими.

«Суббота — день сильной, рабочей энергии. Лучше, если вы его посвятите не пассивному отдыху, а делу. Проще собраться с мыслями, что-либо начать: в бизнесе, строительстве, обучении — любой актуальной для вас области», — объяснила астролог.

Особенно вышесказанное касается представителей знака Стрелец и Близнецы. Луна в Овне делает уязвимой голову, поэтому стоит избегать визитов к стоматологу. Вы можете ощутить гораздо больше неприятных ощущений, чем обычно. Чтобы уберечь себя от головных болей, почаще выходите на улицу или проветривайте помещение.

«Будьте внимательны с огнем и колюще-режущими предметами», — предупредила Шахова.

5 февраля организм положительно воспринимает движение, поэтому очень кстати придется легкая физическая нагрузка. Чтобы сны шестых лунных суток исполнялись, о них не стоит никому говорить.

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