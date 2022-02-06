Берегите голову: как седьмые лунные сутки повлияют на людей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 082

Астролог Ксения Шахова предупреждает: сегодня важно быть осторожным не только в делах, но и со словами. Что еще готовит непростой день?

Фото, видео: Depositphotos / Andrew7726; 5-tv.ru

В воскресенье, 6 февраля, начинаются седьмые лунные сутки. Это время столь же прекрасное, сколь совершенно непростое. О том, что можно и нельзя говорить, чему уделить максимум внимания, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

Осторожность во всем

По словам эксперта-эзотерика, неоднозначность дня продиктована напряженным взаимодействием Луны с Меркурием. Людям может быть сложно адекватно выражать эмоции, контролировать свои поступки. 6 февраля велики риски ввязаться в крупный конфликт из-за банального недопонимания. Нивелировать негатив поможет холодный расчет и самоконтроль.

«Седьмые лунные сутки не подходят для пустой болтовни. Сегодня тот день, когда лучше меньше произносить вслух что-либо. Особенно то, что вас не устраивает. Если слова снабжены негативом и грубостью, то в силу напряженности это может сказаться разрушительно на близких людях и детях», — объяснила Шахова.

Луна все еще находится в знаке Овна, а это значит, что люди становятся одновременно резки и чувствительны к давлению и манипуляциям. Не стоит испытывать чужое терпение — лучше проявить сдержанность и толерантность.

«Берегите голову. В этой зоне сосредоточивается основное напряжение. Также соблюдайте осторожность при выполнении силовых упражнений или при походе в спортзал. Отдыхать рекомендуется в тихом месте, без шума и большого скопления людей, чтобы восстановить силы и наладить работу нервной системы настолько, насколько это возможно», — порекомендовала Ксения Шахова.

Астролог также заметила, что у некоторых может появиться большое желание потратить деньги. Почти наверняка все сегодняшние покупки будут бесполезными — на это важно обратить внимание. Если нет конкретной задачи, лучше отсидеться дома и отложить «лишнее» на будущее.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 февраля.

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