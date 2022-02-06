Один путь: в чем сошлись позиции России и Китая

Абсурдность позиции НАТО, кстати, понимает не только Россия. Китай поддержал наши предложения по гарантиям безопасности. В минувшую пятницу в Пекине Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином. В совместном заявлении сказано — попытки отдельных государств навязывать другим странам свои «демократические стандарты», присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии, представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей. Думаем, не надо объяснять, кому адресован этот посыл. Корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок был на встрече двух лидеров в Пекине и расскажет, в чем еще сошлись позиции двух крупнейших держав на планете.

Визит привычный по форме. Но по сути особенный. Владимир Путин прибыл в Пекин одновременно в разгар организационных страстей зимних Игр, в разгар «омикрона». И в тот момент, когда мировая безопасность под угрозой.

Этих улиц не касалось колесо иностранного кортежа с самого начала пандемии. Но Путин был первым, кто ответил на приглашение Си, и стал первым, кого здесь за последние пару лет принимают на высшем уровне. Сильнее подчеркнуть значение этой встречи китайцы смогли бы вряд ли.

На ковровой дорожке, за полчаса до приезда кортежа, кто-то обронил защитную маску. Через секунду ее убрали. Но смотрелось красное и черное символично.

Ограничения пришли и в большую политику. Невиданный случай: ни один из телеоператоров, что прошли тщательный отбор и прилетели в Пекин из Москвы, на саммит не попал. Китайцы отсеяли как «ковид-подозрительных». Пришлось спасать положение. Брать камеру и делать исторические съемки самому. Такое время — принимающая сторона вынуждена быть подозрительной. Да и из-за визита китайцы переживали сильно. Но отношениям России и Китая ограничения не помешали.

«Они развиваются, действительно, поступательно, в духе дружбы, стратегического партнерства. Они приобрели действительно беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии», — сказал Владимир Путин.

Но приняли Владимира Путина по высшему китайскому разряду. В государственной резиденции «Дяоюйтай».

«Название резиденции дословно переводится как „терраса для ловли рыбы“. Ее построили 800 лет назад (эпоху династии Цзинь), здесь был императорский дворец. Ну а сейчас это традиционное место для приема высоких гостей»

За тем, что скажет этот гость, следили во всем мире. Прежде всего западном. Еще большее сближения России и Китая их геополитические противники, конечно, не хотели. Но оно произошло. Впрочем, публично Путин и Си говорили больше о деловых отношениях.

«Наш товарооборот в прошлом году превысил 140 миллиардов долларов. И достиг нового исторического рекорда», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

«Это уверенное движение к нашей общей цели к 200 миллиардам долларов оборота, уверен, что мы этой планки безусловно достигнем», — сказал Владимир Путин.

У России с Китаем уже много проектов. Началось возведение четырех энергоблоков на Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу». Газопровод «Сила Сибири», что питает стремительно растущую экономику Поднебесной. Скоро начнут строить «Силу Сибири-2». А на саммит в Пекин Путин привез еще один контракт на поставку десять миллиардов кубометров в год. Как реагируют на эти переговоры США, в эксклюзивном интервью нам рассказал Сергей Лавров.

«Будет ли после этого что-то, что сильно удивит Запад?»

«Не мне гадать, чему наши западные коллеги могут в современных условиях удивляться, они удивляются и по поводу и без повода, в основном, без повода, либо по поводам, которые они сами выдумывают. Какие-то заявления Госдепа о том, что Россия готовит якобы фейковое видео якобы с атакой украинских военнослужащих на Донбасс. Это бредовость такого вида измышлений, а их с каждым днем становится все больше, очевидно любому мало-мальски опытному политологу», — сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Очередное бездоказательное обвинение в адрес России прозвучало как раз накануне важных переговоров. Несколько месяцев США изо дня в день придумывают подробности «скорого нападения» нашей страны на Украину. Приучают западную публику к тому, Россия — коварный враг. А теперь еще и Китай вместе с ней.

«У нас с союзниками есть инструменты, которые мы можем использовать, если увидим, что иностранные компании, в том числе те, что находятся в Китае, попытаются сгладить последствия, мер США в плане экспортного контроля, избежать или обойти их», — докладывает руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

То есть, справиться с санкциями, которые США наложат на Россию, Китай помогать не должен. Тот самый Китай, чьи зимние Игры бойкотируют, и чью власть открыто призывал сменить влиятельный Джордж Сорос.

«Сейчас стоит задача в удушении экономики России и в общем в удушении экономического Китая. Немножко разными стратегиями, но задача США остановить экономический рост Китая, не дать Китаю стать доминирующим игроком ТО регионе», — считает политолог Дмитрий Солонников.

Боится ли Россия и Китай этих угроз? Ответ на это в итоговом заявлении саммита.

«Стороны глубоко обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности и исходят из того, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны. Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств».

Есть в документе о недопустимости вмешательства в дела других государств, и о том, что некоторые военно-политические союзы серьезно подрывают стратегическую стабильность. Россия и Китай призвали США отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе. Заметили и военно-биологическую активность Штатов.

Большое внимание лидеры — ожидаемо — уделили обсуждению международной ситуации. А она сейчас такая, что волнует и Россию, и Китай. Но у наших стран общие взгляды на важнейшие мировые проблемы. Что теперь закреплено и документально.

«Несмотря на то, что нам, к сожалению, в течение двух лет не удалось проводить личные встречи, но мы всегда были с вами в контакте, принимали участие и видеоконференциях, и говорили друг с другом по телефону, но самое главное, что мы поддерживали усилия наших команд практически по всем направлениям, имеется в виду и Министерство иностранных дел, совместная работа на международных площадках», — сказал Владимир Путин.

Кстати, итоговое заявление России и Китая очень задело Штаты. Тут же появились соответствующие статьи в американских газетах.

«Госдепартамент США к сожалению, пытаясь моделировать международные отношения, совершенно игнорируют тот факт, что Россия и Китай являются суверенными странами в прямом смысле этого слова. Не по-игрушечному, не как Украина или Германия, эти страны Китай и Россия действуют исходя из собственных национальных интересов, поэтому попытки Госдепа диктовать им что делать и что не делать выглядят нелепо и смешно», — считает политолог Алексей Мухин.

Давление на Россию и Китай будет усиливаться пропорционально тому, как будут улучшаться их отношения. И страны понимают это. Но своих позиций не изменят. Иначе зачем много лет лидеры из выстраивали и сближали? Китайский телеканал в день саммита напоминал самые яркие моменты этого процесса.