Начали с объятий: как встретили Путина в Индии

В столице Индии в эти минуты обсуждают без преувеличения новое — более справедливое — мировое устройство. Президент России Владимир Путин начал свой трехдневный визит с переговоров с премьером Нарендрой Моди. А после выступил на пленарном заседании Делового форума БРИКС.

Кроме того, лидеры стран сегодня осмотрели экспозицию первой промышленной выставки «Иннопром». Есть ли чему удивляться — расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок. Он тоже находится в Индии.

Заявлений перед переговорами не было. Зато максимально теплая встреча. Путин и Моди обнялись, потом обошли делегации. Российский президент даже поприветствовал кого-то за кадром. И в конце — подарок. Индийский премьер вручил сборник афоризмов «Тируккурал», переведенный на русский язык.

Потом лидеры вместе посетили выставку «Иннопром». Новейшие образцы и лучшие достижения российской и индийской промышленности. В том числе, например, полностью наш двигатель ПД-8 для самолетов Superjet-100 и Бе-200. Его представили впервые. Эксклюзивные кадры: агрегат доставляют из аэропорта к месту экспозиции.

Еще одна премьера — макет нового скоростного электропоезда. Его создает специально созданное российско-индийское предприятие.

«Это наш холдинг, который определенное время назад подписал контракт на совместное обслуживание, на производство поездов, пассажирских, современных. Межгородские маршруты. Все это очень важно», — сказал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

И поезда Индии точно нужны. Журналисты проверили на самом загруженном вокзале страны, «Центральном» в Нью-Дели.

«Вот это называется вагон без кондиционера. Вместо них вентиляторы и довольно спартанская обстановка. Ну, по сути, очень-очень простой плацкарт. Зато все понятно — просто входить, просто выходить. О простоте подхода к багажу — это запакованные мотоциклы, которые просто внесут в вагон и повезут дальше. А вот это — специальная часть вагона, багажное отделение. К слову, здесь поместятся и сумки, и даже несколько мотоциклов сразу», — показал корреспондент.

Формально это еще не саммит БРИКС. Он стартует завтра. Но все мероприятия ему посвящены. И время тут, видимо, выбрали не случайно — сезон дождей заканчивается как раз в сентябре. Но не закончился. Порывами срывало баннеры, скручивало ковровые дорожки. Но главное — намочило кортеж российского президента перед выездом из отеля.

На саммите все российские Aurus должны просто блестеть. Это важно. Поэтому после внезапно прошедшего дождя их очень тщательно протирают. Тем более, что в российском представительском автомобиле вместе с Путиным любит прокатиться и индийский премьер. Но в этот раз было наоборот — принимающая сторона пригласила в свое авто. Путин и Моди доехали так до делового форума БРИКС.

«На смену старым лидерам, условно, скажем так, которые были в авангарде экономического роста во второй половине прошлого века, приходят новые локомотивы развития. Конечно, когда я говорю „старые“, это условно. Но мы все знаем и понимаем, о ком идет речь. И вот эти так называемые старые лидеры обладают и сегодня большими, мощными преимуществами. Но все-таки в природе так происходит всегда, в мире человека это происходит всегда. И в экономике это неизбежно», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Это лишь часть путинской программы. Сегодня у него сразу несколько двусторонних встреч. Все, кто хочет поговорить с российским президентом, приедут к нему в отель.

На время проведения саммита этот отель стал временной резиденцией российского президента. На парковке стоят Aurus российской делегации. При входе в отель — надпись «Добро пожаловать, российский президент!», которую Владимир Путин видит каждый раз, когда приезжает в отель.

«К переговорам готовят не только непосредственно те комнаты, в которых непосредственно встретятся лидеры, но и сопутствующие, как например вот это. С утра тут пылесосят, подметают и моют буквально каждый элемент на стене», — показал корреспондент.

Сегодня по плану беседы с президентом ЮАР, Малайзии, Египта, Банка развития БРИКС. Завтра начинается основная работа объединения. На саммите БРИКС страны, что формируют образ будущего и сотрудничают друг с другом.

«У нас практически со всеми странами-партнерами и странами-членами БРИКС на столе лежат новые конкретные инициативы об увеличении количества блоков большой мощности строящихся, о появлении в повестке дня блоков малой мощности, исследовательских реакторов», — сказал генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

Не случайно к событиям в Нью-Дели прикованы взгляды той части мира, которую сюда не пригласили. БРИКС, по оценкам западных же специалистов, по влиянию обгоняет пресловутую «семерку».

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