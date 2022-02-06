Гуляев «похулиганил» с новым образом Пугачевой: «То, что сзади — не мое!»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 4 237

Алла Пугачева представила новый созданный Игорем Гуляевым образ

Фото, видео: Instagram @igorgulyaevofficial

Непривычный для себя образ Примадонна оценила по достоинству.

Королева российской эстрады Алла Пугачева примерила новый образ в бутике модельера Игоря Гуляева. Непривычно яркий для Примадонны наряд состоял из полушубка изумрудного оттенка и шапки-папахи. Обновленный имидж Пугачевой дизайнер продемонстрировал на своей странице в Instagram.

«А мы хулиганим! Потому что нам нравится!» — заявил Гуляев.

«По-моему, прелестно!» — добавила артистка.

По всей видимости, Гуляев в восторге от своей работы, ведь он не переставая нахваливал обновленный внешний вид Пугачевой. Однако певице пришелся не по душе черный бантик на головном уборе, поэтому она зареклась надеть его костюм только без этого атрибута.

«Неужели я осмелюсь такое надеть? Так я осмелюсь, а вот то что сзади — это не мое!» — сказала певица.

«Это у вас уже было», — догадался дизайнер.

«Уберешь бантик и будет хорошо», — категорично заявила Пугачева.

Подписчики Гуляева тоже смогли по достоинству оценить новый эксперимент, восхитившись свежим образом народной артистки СССР.

«Какая девушка! Модная! Наряд просто „Ля Бомб“»,

«Алла Борисовна прекрасна в любом образе! В ваших же (Образах Гуляева. — Прим. ред.) — просто огонь»,

«Супер! Ярко, задорно, живо, молодо!» — подписали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники заметили изменения в фигуре Пугачевой на ее фото с детьми.

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