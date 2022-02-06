Борисова рассказала, почему Волочкова готова заниматься любовью по 5 раз в день

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 16 445

Телеведущая уверена — ни о каких чувствах в мимолетном романе звезды с банщиком Сергеем говорить не приходится, все гораздо проще.

Борисова рассказала, почему Волочкова готова заниматься любовью по 5 раз в день

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Пока Анастасия Волочкова приходит в себя после расставания с очередным бойфрендом Сергеем Кузнецовым, в светской тусовке строят предположения насчет того, из-за чего так стремительно рухнули эти отношения.

Телеведущая Дана Борисова отмечает: знаменитость отличается пылким темпераментом в интимной жизни, который подогревается любовью к крепким напиткам.

«Она разбитная, скандальная, очень сексуальная, по-прежнему спортивная. Но то, что она пьяная каждый день — это все ее заслуги перечеркивает», — высказалась Борисова в интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

По ее мнению, о каких-либо чувствах в мимолетном романе с банщиком Сергеем говорить не приходится, все гораздо проще.

«Она сама говорила, что готова заниматься сексом пять раз в день. А что плохого? Я, например, верю. Потому что она под этой темой (алкогольной — Прим. Ред.), у нее потребности. Какая может быть любовь с дворником, с которым она знакома три-четыре дня?» — недоумевает ведущая.

Несмотря на то, что бывший избранник первый заявил о расставании и даже упрекнул балерину в каком-то загадочном поступке, некоторые полагают, что Волочкова могла сама выгнать Сергея. По одной из версий, мужчина нужен был ей только для постельных утех, а когда страсть угасла, отношениям пришел конец по инициативе звезды.

Однако знаменитость уверяет — это Сергей использовал ее ради пиара.

«Когда мы летели на Мальдивы, у него было 20 подписчиков в соцсети, а после путешествия уже тысячи», — напоминает светская львица.

Похоже, истина, как всегда, находится где-то посередине.

Ранее 5- tv.ru рассказал, что Волочкова назвала себя наградой для любого мужчины.

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