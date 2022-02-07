Худеем и убираемся: китайский совет дня на понедельник, 7 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 44 457

В первый день недели многим стоит взять себя в руки и начать действовать. От приложенных усилий будет зависеть дальнейшее развитие важных событий в жизни.

Худеем и убираемся: китайский совет дня на понедельник, 7 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 7 февраля?

Этот понедельник — лучшее время, чтобы начать новую жизнь, избавившись от прошлой. Объясняем. Энергии дня будут острыми как бритва, и, чтобы об эту бритву не порезаться, лучше отрезать что-нибудь самим.

Стоит набраться смелости и решительно покончить со старыми и надоевшими вещами, неприятными отношениями и нелюбимыми занятиями. Понедельник — исключительно удачный день для разводов, расставаний, расхламлений и генеральной уборки.

Ну, и не грех воспользоваться такой возможностью и энергией месяца Тигра и устроить в понедельник начало оздоровительной диеты. Есть большая вероятность, что сброс лишнего веса, начатый именно в этот день, будет исключительно мягким и эффективным.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Худеем и убираемся: китайский совет дня на понедельник, 7 февраля

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