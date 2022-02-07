Осталось купить гроб: как прошла подготовка к похоронам историка моды Васильева

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 151

Историка моды Александра Васильева похоронят на Троекуровском кладбище

Осталось купить гроб: как прошла подготовка к похоронам историка моды Васильева

Фото: Instagram @alexandre_vassiliev

Ведущий «Модного приговора» заранее обеспокоился тем, что будет после его смерти, и купил место на знаменитом Троекуровском кладбище — рядом с родителями.

Известного в России историка моды и телеведущего Александра Васильева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Подготовка к траурному мероприятию, к слову, уже началась, хотя сам мастер здоров и полон радости жизни. Тем не менее он решил заранее позаботиться о месте последнего пристанища для себя, пишет dni.ru.

Троекуровское кладбище было организовано как продолжение Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь традиционно хоронили артистов, художников, спортсменов, военных и политических деятелей. На территории кладбища находятся могилы певицы Юлии Началовой, актеров Владислава Галкина, Любови Полищук, Андрея Панина, Марины Голуб, Николая Караченцова и многих других.

Цена участка зависит от его расположения и начинается, по некоторым данным, примерно с 1,2 миллиона рублей. Александр Васильев похлопотал о месте на Троекуровском для себя заблаговременно. Как рассказал историк моды, он решил упокоиться рядом с родителями.

«Мы никогда не можем быть готовыми к смерти. Но я гроб не заказал. Завещание оформлено и не только это», — сказал Александр Васильев в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Отец телеведущего, тоже Александр Васильев, умер в 1990-м, он был театральным художником, народным художником РСФСР. Мама Татьяна Гулевич скончалась в 2003-м, она была актрисой и профессором сценической речи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Васильев оценил рынок московских невест, мечтающих о муже-аристократе.

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