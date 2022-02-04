Историк моды Васильев об охотницах на мужчин: «Обилие крестьянок зашкаливает»

|
Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 180

Историк моды Васильев иронично оценил рынок невест Москвы

Историк моды Васильев об охотницах на мужчин: «Обилие крестьянок зашкаливает»

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Ведущий «Модного приговора» уверен, что спрос на мужчин-аристократов по-прежнему крайне высок.

Александр Васильев, ведущий «Модного приговора», оценил московский рынок невест. По мнению историка моды, желающих удачно выйти замуж за аристократа со времен Коко Шанель меньше не стало. Поток приезжающих в столицу на охоту за богатым мужчиной не иссякает.

«Обилие крестьянок на рынке невест зашкаливает, — иронично отметил историк моды, — Москва ежедневно принимает сотни новоприезжих — бывших крестьянок, тюнингованных или с природной красотой. Я имею в виду с подправленными губами, носами, уколами и прочим. Они приезжают в поисках женихов, конечно же, богатых, конечно же, бизнесменов рублевских или нуворишских».

По мнению Васильева, конкуренция жесточайшая, однако в этом нет ничего зазорного — легендарная Коко Шанель тоже шла этим путем, пишет StarHit.ru.

Историк моды сам является завидным женихом-аристократом, имеющим в своем владении недвижимость за границей, а также впечатляющую коллекцию антиквариата. В 63 года Васильев по-прежнему остается холостым и, судя по всему, его такой порядок вещей не печалит.

Куда больше его интересуют интересные раритетные костюмы, но при этом он не готов расставаться с космическими суммами ради некоторых — такая своеобразная экономия. К примеру, вместо одного платья принцессы Дианы историк моды предпочтет приобрести несколько нарядов XVIII века в свою коллекцию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что историк моды Васильев предсказал отказ от ботокса в 2022 году.

-14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.05
-0.60 87.12
0.56
Даты рождения людей, для которых февраль будет самым тяжелым

Последние новости

16:16
Милохин раскрыл, как кидал на деньги поклонников и рекламодателей
16:12
Apple открыла представительство в России
16:10
Песков опроверг трудности при посадке самолета Путина в Пекине
16:06
Захарова: журналисты Deutsche Welle должны сдать аккредитации в пятницу
16:04
Расслабляться рано: астролог назвала самые опасные дни февраля
15:59
Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Сейчас читают

Названы годы рождения людей, которые разбогатеют в 2022-м
Целебный продукт: Назван простой способ превратить рис в лекарство от рака
Удалять или не удалять: на каких частях тела родинки наиболее опасны
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год