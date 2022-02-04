Историк моды Васильев об охотницах на мужчин: «Обилие крестьянок зашкаливает»

Ведущий «Модного приговора» уверен, что спрос на мужчин-аристократов по-прежнему крайне высок.

Александр Васильев, ведущий «Модного приговора», оценил московский рынок невест. По мнению историка моды, желающих удачно выйти замуж за аристократа со времен Коко Шанель меньше не стало. Поток приезжающих в столицу на охоту за богатым мужчиной не иссякает.

«Обилие крестьянок на рынке невест зашкаливает, — иронично отметил историк моды, — Москва ежедневно принимает сотни новоприезжих — бывших крестьянок, тюнингованных или с природной красотой. Я имею в виду с подправленными губами, носами, уколами и прочим. Они приезжают в поисках женихов, конечно же, богатых, конечно же, бизнесменов рублевских или нуворишских».

По мнению Васильева, конкуренция жесточайшая, однако в этом нет ничего зазорного — легендарная Коко Шанель тоже шла этим путем, пишет StarHit.ru.

Историк моды сам является завидным женихом-аристократом, имеющим в своем владении недвижимость за границей, а также впечатляющую коллекцию антиквариата. В 63 года Васильев по-прежнему остается холостым и, судя по всему, его такой порядок вещей не печалит.

Куда больше его интересуют интересные раритетные костюмы, но при этом он не готов расставаться с космическими суммами ради некоторых — такая своеобразная экономия. К примеру, вместо одного платья принцессы Дианы историк моды предпочтет приобрести несколько нарядов XVIII века в свою коллекцию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что историк моды Васильев предсказал отказ от ботокса в 2022 году.