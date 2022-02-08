Время иллюзий: как девятые лунные сутки отразятся на жизни людей

Во вторник, 8 февраля, начались девятые лунные сутки. Их характеризует конфликт между Солнцем, которое отвечает за сознательность, и Луной, отвечающей за подсознание. На чем сегодня акцентировать свое внимание, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог и психолог Ксения Шахова.

«Это время обольщений, иллюзий, обманов как в деловой, так и личной жизни. При этом день подходит для бытовых дел, хозяйственных работ с землей на дачном участке», — отметила астролог.

По словам Шаховой, гармоничное влияние Нептуна на Луну помогает выбрать правильные методы лечения, благоприятно для приема лекарств и обращений за медицинской помощью. Целительно на организм действуют водные процедуры, взаимодействие с деревьями, растениями и цветами.

«Плодородный знак луны — Телец — говорит о том, что все посаженное в это время хорошо приживется — пересадка растений, полив, обрезка кустарников пойдут на пользу. Аспект Сатурна к светилам повышает трудолюбие и усердие, дает конструктив его взаимодействия», — пояснила астролог.

Специалист советует не поддаваться импульсу принижать достоинства окружающих. С 18:30 актуализируется влияние Плутона на Луну, которое помогает интуитивному проникновению в суть, пониманию причин и более глубокому осознанию особенностей общения с представителями противоположного пола.

«Чувства становятся более интенсивны, что в целом положительно влияет на ощущение личного пространства, понимание могущества и личной непоколебимости. Вечер подходит для посещения светских мероприятий и для любви», — заключила астролог.

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