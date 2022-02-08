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Джо Байден перепутал страну, которая может «вторгнуться» на Украину

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 004

После переговоров с канцлером Германии президент США чуть не «похоронил» всю антироссийскую кампанию.

Джо Байден перепутал страну, которая может «вторгнуться» на Украину

Фото: ТАСС / Oliver Contreras - CNP

Президент США Джо Байден, говоря о «вторжении на Украину», забыл, какая именно страна, по его версии, должна это сделать. Забавный инцидент произошел в разгар пресс-конференции по итогам переговоров американского лидера с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает URA.RU.

«Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия… Если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда „Северного потока — 2“ не станет. Мы положим ему конец», — то и дело поправлял себя 79-летний Байден.

Один из журналистов был столь озадачен происходящим, что не преминул спросить, как именно политик собирается перекрывать газопровод. Пожилой Джо Байден не смог дать конкретного ответа, но заявил, что обещание сдержит.

Последние несколько недель иностранные СМИ активно муссируют тему возможного «вторжения» России на территорию Украины. Провокаторами по-прежнему являются США. Власти Америки говорят одно и то же, не приводя никаких тому доказательств и умело игнорируя слова руководства Незалежной. Украинские политики отмечали, что не наблюдают никакой российской враждебности, но заокеанским «друзьям» такая позиция невыгодна.

В Москве неоднократно комментировали провокационные заявления Вашингтона. В официальных сообщениях подчеркивалось, что РФ никогда не была инициатором военных конфликтов, а «вторжение» на Украину в принципе исключено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ сравнили власти Украины, Британии и США с Трусом, Балбесом и Бывалым.

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