Глава СК Бастрыкин отреагировал на обращение родственников жертв «банды Цапков»

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение родственников жертв «банды Цапков», отправленное накануне.

В своем письме, как сообщал ранее 5-tv.ru, пострадавшие от деятельности ОПГ на протяжении нескольких лет попросили Бастрыкина о встрече и обратили внимание на ряд нераскрытых громких убийств.

В частности, родственники напомнили, что прошло уже 20 лет со дня убийства главы администрации Кущевского района Бориса Москвича. За эти годы подозреваемый и заказчики так и не были установлены, а о возможной причастности к его смерти Николая и Сергея Цапков, а также Вячеслава Цеповяза и его супруги Натальи Цеповяз (Стришней) в своих показаниях упоминал, отбывающий срок член «банды Цапков» Владимир Алексеев, так же известный как Вова Беспредел.

Предварительно, мотивом стало стремление завладеть 20 тысячами гектар государственной земли бывшего совхоза, которая была предоставлена в пользование с обязательством погашения долгов этого хозяйства перед ГУП «Кубанский продовольственный фонд». Москвич потребовал вернуть землю государству, но был убит.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А. К. представить дополнительный доклад о проводимом комплексе следственных действий и актуальных данных по уголовному делу об убийстве главы администрации муниципального округа „Кущевский район“ Бориса Москвича, совершенном в январе 2002 года», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Упоминал в своих показаниях Алексеев и о других жертвах действовавшего в нулевые криминального ОПГ — отец и сыны Богачевы, Анатолий Смольников, несовершеннолетний внук и водитель Сергея Бегиджанова. По его словам, к их смерти могут быть причастны Наталья и Вячеслав Цеповяз.

Обратили внимание Александра Бастрыкина пострадавшие и на безнаказанность Федора Стрельцова (Федя Обнал), который продолжает скрываться на Украине. Именно его следствие подозревает в экономических и общеуголовных преступлениях банды в отношении предпринимателей, как Краснодарского края, так и Ростовской области. Родственники отметили, что Стрельцов «постоянно звонит жителям станицы Кущевская и заявляет, что скоро все его дела будут прекращены и он вернется в РФ».

Родственники жертв кровавых преступлений на Кубани начала нулевых не оставляют надежды восстановить справедливость и призвать всех участников банды к ответу. Они уверены, что личная встреча с главой СК, в рамках которой они готовы к детальному рассказу и предоставлению доказательной базы, не позволит «высоким покровителям» продолжать тормозить расследование. По их мнению прекратить это может переход ключевых уголовных дел под контроль Центрального аппарата Следственного комитета России.

К слову, по решению суда, члены «банды Цапков» должны выплатить жертвам преступлений компенсацию в размере 300 миллионов рублей. Однако выплачена она не была, а, как рассказывал ранее 5-tv.ru, достоянием общественности несколько лет назад стали фотографии, как Цеповяз пирует в колонии, поедая крабов и проживая в привилегированных условиях.