На 30 лет моложе: стало известно, с кем Мережко провел последние годы жизни

Режиссер и сценарист Виктор Мережко свои последние годы провел в Петербурге, где нашел спутницу жизни значительно моложе себя. Об этом рассказала дочь драматурга Мария.

«Папа встретил в Питере прекрасную женщину, с которой проводил свободное время последние года два. Они вместе куда-то ходили, ужинали в ресторане. Она была лет на 30 моложе его. Они жили рядом. Папа говорил, что нашел женщину, с которой у него общие интересы. Он любил песни донских казаков. Они вместе их слушали», — цитирует дочь Мережко сайт KP.RU.

По словам Марии, отец полюбил Северную столицу, когда снимал здесь сериал «Сонька — Золотая Ручка» (2007). Режиссер начал подолгу оставаться в Петербурге, обзавелся знакомствами и в итоге решил перебраться окончательно.

«Говорил: Москву задушили новостройки, а в Питере я могу гулять по городу и любоваться стариной», — отмечает дочь режиссера.

Мережко переехал в Петербург почти десять лет назад, купив квартиру площадью 45 квадратных метров на улице Шпалерная в доходном доме Синельникова 1907 года постройки. Кинодеятеля привлекла близость к Неве и Фонтанке, возможность выйти из дома и уже через несколько минут гулять в Летнем саду.

Виктор Мережко умер 30 января на 85-м году жизни. По словам дочери, его здоровье стало ухудшаться еще в декабре прошлого года. В больницу ехать он отказывался, надеялся пойти на поправку в домашних условиях. Мария Мережко полагает, что причиной смерти стали последствия коронавируса, так как у отца были проблемы с дыханием.

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