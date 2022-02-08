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Внебрачный сын Пореченкова выжил в жутком ДТП и назвал это «чудом»

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 028

Сын Пореченкова попал в ДТП

Внебрачный сын Пореченкова выжил в жутком ДТП и назвал это «чудом»

Фото: Instagram @vladimir_lyubimtsev_

Машина с актером разбилась всмятку.

Актер Владимир Любимцев, сын Михаила Пореченкова, чудом выжил в страшном ДТП. Об этом артист рассказал в Instagram. Он показал подписчикам фотографии разбитого всмятку автомобиля — на машине не осталось живого места.

Вместе с Любимцевым в авто ехала его сестра. По словам актера, она только успела сказать «спаси и сохрани» перед столкновением. Сам же Любимцев был куда красноречивее и нецензурно выругался. Чудесным образом в аварии никто не пострадал.

«Итог: все живы, здоровы! Маленькое чудо», — подписал актер фото уже из поезда.

Владимир Любимцев решил пойти по стопам своего отца-актера и также пробует себя в кино. После решения всерьез заняться творческой карьерой он переехал в Москву из Эстонии, где до этого жил с матерью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в массовом ДТП на Рублевке пострадал миллиардер Шепель.

Внебрачный сын Пореченкова выжил в жутком ДТП и назвал это «чудом»

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Instagram @vladimir_lyubimtsev_

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Instagram @vladimir_lyubimtsev_

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Instagram @vladimir_lyubimtsev_

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